Cano comemora o gol marcado no clássico com o Fluminense Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 11:17

Ao balançar a rede pela primeira vez na temporada 2021 no empate em 1 a 1 com o Fluminense, pelo Campeonato Carioca, Germán Cano já alcançou uma marca importante em seu segundo ano pelo Vasco. O atacante argentino chegou a 25 gols com a camisa vascaína e entrou para a lista dos cinco estrangeiros que mais marcaram pelo clube.

Com 25 gols, Cano se igualou ao compatriota Hugo Lamanna, que atuou pelo Vasco em 1934 e 1935. Agora, ele também é o segundo argentino que mais balançou redes pelo clube, atrás apenas de Alfredo González, que tem 30 em 1940 e 1941.



Publicidade

Com toda uma temporada pela frente, Cano tem grandes chances de se tornar o segundo estrangeiro que mais fez gols pelo Vasco. Ele está a três de igualar o sérvio Petkovic, que jogou entre 2002 e 2004 e a cinco do compatriota González, o terceiro. E faltam 12 para empatar com o paraguaio Silvio Parodi, que fez 37 entre 1954 e 1955.

Entretanto, a busca para se tornar o maior artilheiro estrangeiro do Vasco não será tão simples e levará um pouco mais de tempo e jogos. Afinal, o uruguaio Villadóniga marcou 83 gols com a camisa do clube entre 1938 e 1942.

Publicidade

Confira o Top 5*:

1 - Villadóniga (URU) - 83 gols (1938 -1942)

2- Silvio Parodi (PAR) - 37 gols (1954 e 1955)

3- Alfredo González (ARG) - 30 gols (1940 e 1941)

4 - Petkovic (SER) - 28 gols - (2002 -2004)

5 - Germán Cano (ARG) - 25 gols - (desde 2020 )

5 - Hugo Lamanna (ARG) - 25 gols (1934 e 1935)



Publicidade

*Divulgado pelo Vasco com base no levantamento do jornalista André Garone