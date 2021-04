De tetracampeão brasileiro, o Vasco amarga o quarto rebaixamento na história no período de 12 anos ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 18:50

Rio - Fora dos planos do Vasco, o lateral-esquerdo Henrique interessa ao Orlando City, dos Estados Unidos e pode deixar o Cruzmaltino. A equipe de scout do clube americano avaliou bem o futebol do atleta de 26 anos e entrará em contato com os representantes dele para buscar informações.

Henrique tem contrato até agosto, mas não renovará com o Vasco. Isso foi decidido em janeiro em comum acordo com o clube, que estendeu suas férias até o dia 5 de abril. Ele vem mantendo forma física com outros jogadores que vivem a mesma situação, como Marcos Júnior, e Fellipe Bastos, que deixou o Cruzmaltino em dezembro.

Publicidade

Em 2020, Henrique teve bons momentos com a camisa do Vasco, destacando-se defensivamente sobretudo sob orientação de Ramon Menezes, com quem praticamente atuava como um terceiro zagueiro.



Henrique, jogador mais antigo dentre os que estão sob contrato com o Vasco, deixará o clube após oito temporadas como profissional. Ao todo, foram 192 jogos e um gol marcado.