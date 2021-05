Caio Henrique Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 10:42 | Atualizado 06/05/2021 10:45

Rio - O lateral-esquerdo Caio Henrique, de 23 anos, está em alta no futebol europeu. Atualmente no Monaco, o brasileiro chamou a atenção do PSG e do Barcelona, podendo assim mudar de clube em breve. As informações são do portal "UOL".

Caio Henrique foi comprado pelo clube francês por 8 milhões de euros, com outros 2 milhões de euros em bônus por objetivos alcançados. O jogador pertencia ao Atlético de Madrid. Vivendo bom momento no Monaco, ele se valorizou e agora é avaliado entre 25 e 30 milhões de euros (entre R$ 160 e 193 milhões).

O Barcelona aposta em um ídolo do Fluminense para conduzir as negociações. Na gestão de Joan Laporta, o ex-jogador Deco deverá assumir as funções de "representante oficial" do clube catalão no mercado da bola da América do Sul. O empresário de Caio Henrique tem bom relacionamento com o luso-brasileiro que defendeu o Fluminense de 2010 a 2013.

O PSG também tem seus trunfos em um brasileiro. Leonardo, diretor de futebol do clube de Paris, tem em mãos há dias uma espécie de "dossiê" com todos os números e detalhes de Caio Henrique. O contrato do lateral com o Monaco é válido até junho de 2025.