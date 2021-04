Talles Magno teve uma atuação discreta no empate sem gols com o Bangu Reprodução Twitter

Publicado 02/04/2021 17:12

Rio - Neste sábado, Vasco e Bangu abrem a oitava rodada do Campeonato Carioca. Em situações parecidas, as equipes precisam da vitória para subir na tabela de classificação. A bola rola às 21h05, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Jogando como mandante, o Vasco tenta chegar ao sexto jogo invicto na competição. Com muitos empates, a equipe comandada por Marcelo Cabo precisa da vitória para se aproximar do G4. Neste momento, o Cruzmaltino ocupa o nono lugar, com sete pontos conquistados.

Já o Bangu, vem de derrota por 3 a 0 para o Flamengo e vive momento delicado no Carioca. O Alvirrubro soma cinco pontos e ocupa a penúltima posição.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:



Vasco: Lucão; Cayo Tenório, Miranda, Ricardo Graça, Zeca; Bruno Gomes, Matías Galarza (Andrey), Carlinhos (Juninho), Morato; Gabriel Pec e Léo Jabá;



Bangu: Paulo Henrique; Digão, Gabriel Cividini, Fandinho, Marcelo Mattos, Dionathan; Edmundo, Matheus, Vinicius Miller; Jean Carlos e Scheppa.

A partida entre Vasco e Bangu acontece terá transmissão ao vivo da Record TV e do Pay-Per-View do Campeonato Carioca.