Publicado 03/04/2021 14:20

Rio - Germán Cano é um dos grandes nomes do elenco do Vasco, e chamou atenção do Fortaleza. Ao Jorge Nicola, Marcelo Paz, presidente do clube, confirmou que sondou a situação do atacante junto ao Vasco, porém disse que o Cruz-Maltino não irá liberar o jogador.

"Cano não vai sair do Vasco. O torcedor tem que entender que o Cano é um ótimo jogador, centroavante que resolve o jogo num toque só, muito ligado. Ele não vai sair do Vasco, não adianta. Ele é muito importante para o clube neste processo de reconstrução.", disse o mandatário.



Ainda segundo Nicola, o atacante argentino tem a intenção de ser ídolo do clube e conquistar uma taça em São Januário. "Quero um busto", teria dito o jogador.