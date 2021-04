Leandro Castan está de volta e viajou com a delegação do Vasco Rafael Ribeiro / Vasco / DIVULGAÇÃO

Publicado 04/04/2021 13:54

Rio - O próximo compromisso do Vasco será pela terceira fase da Copa do Brasil. De olho na classificação, o Cruzmaltino encara o Tombense-MG. A partida será realizada no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, o Almeidão, na cidade de Tombos, localizada a 350 km da capital Belo Horizonte.

A logística para a importante partida foi definida na última semana pelo Departamento de Futebol. A delegação treina na manhã desta segunda-feira, no CT do Almirante. Depois do almoço, por volta das 13h, embarca de ônibus para Minas Gerais.



Os veículos escolhidos para a viagem foram os mesmos utilizados na partida contra a Caldense-MG: dois ônibus da modalidade leito-cama com distanciamento e total conforto para atletas e membros da comissão técnica. A estrutura proporcionará um acréscimo positivo ao processo de recuperação dos jogadores, tanto após o treino que antecede o embarque quanto após o importante jogo pela Copa do Brasil.



O desembarque está previsto para o final da noite de segunda-feira, por volta das 21h30. Antes da partida decisiva pela Copa do Brasil, o técnico Marcelo Cabo comandará um último treinamento. A atividade será realizada no Centro de Treinamento do Tombense, às 16h30.



Quinteto retorna de férias e seguirá programação específica

O Vasco também confirmou a reapresentação dos atletas Lucas Santos, Henrique, Marcos Jr, Neto Borges e Werley para a tarde desta segunda-feira. Os jogadores seguirão programação específica para o melhor aproveitamento de suas respectivas pré-temporadas.