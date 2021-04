Vanderlei no treino do Vasco Rafael Ribeiro/Vasco

Pelo segundo dia seguido, Vanderlei treinou com os companheiros após se apresentar na última sexta-feira (9). O goleiro de 37 anos até poderia ter condições físicas para estrear pelo Vasco, entretanto não poderá enfrentar o Flamengo na quarta-feira (14), no Maracanã, por questões burocráticas.

Vanderlei teria de ser inscrito na competição dois dias antes do início da rodada, segundo o inciso II do Artigo 2 do regulamento, como lembrou o site 'ge'. Apesar de o clássico ser apenas no meio da próxima semana, as primeiras partidas da rodada acontecem neste sábado.



Ou seja, a inscrição do goleiro teria que acontecer até quinta-feira (8), mas neste dia ele ainda realizava exames médicos e não foi possível acertar toda a documentação. Somente na sexta o goleiro foi regularizado. Consequentemente, a estreia de Vanderlei deve acontecer no próximo fim de semana, contra o Boavista em Bacaxá.



Com mais tempo, Vanderlei terá toda a semana para treinar e ser avaliado pela comissão técnica. Ele disputará vaga com Lucão.