Andrey Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 18:24

Rio - O Santos segue mapeando o mercado em busca de reforçar seu elenco para o restante da temporada. Segundo o portal "UOL", um dos nomes que pintou nos bastidores da Vila Belmiro e agrada é o do volante Andrey, do Vasco.

Publicidade

De acordo com a publicação, a chegada de Andrey seria a pedido do técnico Ariel Holan. O treinador argentino gosta do estilo de jogo do volante e tem a intenção de fortalecer o meio-campo do Peixe. Por este motivo, o incluiu na lista de reforços.



Andrey, de 23 anos, tem contrato com o Vasco somente até dezembro, o que pode facilitar uma saída. O jogador vem sendo muito criticado pela torcida por conta de suas atuações.