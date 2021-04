À la Edmundo, Morato cai nas graças da torcida por bela exibição e comemoração em homenagem ao ídolo Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 18:25

Rio - Após 17 partidas de jejum, o Vasco da Gama finalmente venceu o Flamengo. Na última quinta-feira, o Cruzmaltino bateu o Rubro-Negro por 3 a 1, com direito à dança de Morato imitando o clássico gesto feito por Edmundo em 1997, em goleada por 4 a 1. Em entrevista à 'ESPN', o atacante do Vasco falou sobre a comemoração após marcar o terceiro gol no Maracanã.

"Gostaria de deixar claro que não foi em tom de provocação. Simplesmente quis reacender a chama de um vascaíno que vem apanhando bastante durante algum tempo. Acredito que tenha surtido efeito, as redes sociais têm falado bem sobre isso, então, antes de mais nada, quero deixar claro que não foi em tom de provocação", disse Morato, antes de complementar:

Publicidade

"Na concentração a gente começa a ver alguns jogos de Vasco x Flamengo, ver alguns ídolos, gol de Dinamite, Valdir Bigode, Sorato, e a gente começa a idealizar um gol. Isso é marcante. O que essa galera fez ficou marcado na história, e eu só quero surfar nessa onda o quanto me deixarem", encerrou o jogador, que chegou recentemente junto ao RB Bragantino.