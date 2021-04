Ramon durante o jogo com o Atlético-GO Foto: Rafael Ribeiro/Vasco Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 17/04/2021

Rio - Atualmente no Fortaleza, o lateral Yago Pikachu falou sobre o rebaixamento do Vasco para a Série B na última temporada. Em entrevista à ESPN, o jogador apontou a demissão de Ramon como um fator determinando para a queda de rendimento da equipe.

"Todos têm sua culpa. Diretoria, os treinadores que passaram, e, principalmente, nós jogadores. Mas a saída do Ramon foi um baque para todos. Vínhamos de um bom momento, chegamos até a liderar o campeonato, mas tivemos duas derrotas que resultaram na saída do Ramon (contra Atlético-MG e Bahia). Acredito que em um campeonato longo como o Brasileiro qualquer equipe tem altos e baixos. Quando tivemos um mal momento, não soubemos administrar", disse Pikachu.



"O Ramon conhecia todos nós, a característica de cada um. Ele sabia o que fazer. Já estava há bastante no clube e sabia o que funcionava lá. Ele tinha o grupo na mão. Com a saída dele, não conseguimos nos adaptar ao trabalho do Sá Pinto", completou.