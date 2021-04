Germán Cano Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 23/04/2021 09:30

Rio - Eliminado do Campeonato Carioca, o Vasco se despede da competição contra o Resende tentando uma vitória para terminar o torneio com a boa impressão que a equipe passou nas últimas rodadas. A equipes se enfrentam neste sábado, às 16 horas, em São Januário.

O Cruzmaltino deverá entrar em campo com o que tem de melhor. Cabo deverá escalar a equipe com: Vanderlei, Léo Mattos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Bruno Gomes, Andrey e Carlinhos; Léo Jabá, Morato e Cano.

Com menos derrotas que o Fluminense e com o mesmo número que o Flamengo, o Cruzmaltino acabou ficando de fora do G-4 da competição por ter empatado muito. Ao todo foram cinco empates, com apenas três vitórias e duas derrotas.

O Resende entra em campo buscando uma vitória para entrar no G-8 e disputar a Taça Rio. Neste ano, o torneio que costuma ser o segundo turno do Carioca será disputado pelas equipes que ficarem entre o quinto e o oitavo lugar do torneio.