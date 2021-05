Sampaio chega na frente de Cayo Tenório: dedicou gol para namorada e família Alexandre Neto/Photopress/Estadão Conteúdo

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 17:16 | Atualizado 01/05/2021 18:31

Rio - No primeiro embate válido pela semifinal da Taça Rio, deu Madureira. Com 11 jogadores poupados, titulares na maior parte, o Vasco pagou o preço pela falta de entrosamento na derrota por 1 a 0, neste sábado, em Conselheiro Galvão. Sampaio marcou para o Tricolor Suburbano e o Vasco, que tinha a vantagem do empate, precisa vencer o jogo de volta no próximo sábado, em São Januário, para avançar à final.

Além de Léo Matos, suspenso, Marcelo Cabo decidiu preservar o capitão Leandro Castan, Ernando, Miranda, Zeca, Andrey, Carlinhos, Matías Galarza, Marquinhos Gabriel, Morato, Gabriel Pec e Germán Cano. Todos treinaram na manhã deste sábado no CT do Almirante. E fizeram falta. Novidade na escalação, Romulo recebeu a braçadeira de capitão em sua reestreia com a camisa do Vasco. O volante fazia uma boa apresentação até sentir um incômodo na coxa no fim do primeiro tempo.

É verdade que o último reforço anunciado não estava 100% fisicamente e o trabalho aumentou após a expusão de Laranjeira, aos 28. A falta de entrosamento pesou. Sem poder de criação, o Vasco, sem sucesso na investidas na base do chutão, teve a sua melhor chance na individualidade de Léo Jabá, que acertou um belo chute no travessão de Felipe Lacerda.

E foi só. Bem postado, o Madureira administrou a pressão, com uma forte marcação. Aos 13 do segundo tempo, Sampaio aproveitou a bobeada da defesa para escorar o cruzamento para abrir o placar. Com um homem a menos em campo, o Cruzmaltino, além da falta de ritmo, sentiu o desgaste com o passar do tempo.

A parada técnica não foi suficiente para Marcelo Cabo corrigir os problemas do Vasco. Com muitas promessas em campo, o treinador recorreu a mais revelações no banco de reservas, mas não conseguiu mudar o panorama do jogo.

MADUREIRA X VASCO



Local: Conselheiro Galvão

Árbitro: João Batista de Arruda

Gols: 2º tempo - Sampaio (13 minutos)

Cartões amarelos: Edmário, Juninho, Sillas, Rodrigo Yuri e Wander; Bruno Gomes, Figueiredo e Juninho

Cartão vermelho: Laranjeira



Madureira: Felipe Lacerda, Bruno Oliveira (Yan), Edmário, Maurício Barbosa e Juninho; Feitosa (Wander), Rodrigo Yuri e Humberto (Rhuan) ; Sampaio, Sillas e Elias (Bruno Santos). Técnico: Alfredo Sampaio



Vasco: Vanderlei, Cayo Tenório, Ulisses (Menezes), Ricardo Graça e Riquelme; Bruno Gomes, Romulo (Caio Lopes) e Laranjeira; Figueiredo (Arthur), Léo Jabá (João Pedro) e Tiago Reis (Juninho). Técnico: Marcelo Cabo