Novo dono da camisa 8 do Vasco, Romulo se queixou de dores na coxa esquerda e será reavaliado RAFAEL RIBEIRO/Vasco

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 10:15

Durou apenas 37 minutos a reestreia de Romulo pelo Vasco, mas a substituição precoce, devido a um incômodo na coxa esquerda, não preocupa a comissão técnica. Segundo Marcelo Cabo, a opção por escalar o volante para jogar os 45 minutos iniciais deveu-se à característica que o jogo teria, com muitos lances de bola aérea.



"A gente fez reunião essa semana para analisar o aproveitamento do Romulo. Estava pautado para jogar 45 minutos e como sabia que ficaria um jogo de bola aérea e segunda bola, por utilizá-lo no primeiro tempo pois o Romulo tem em uma de suas qualidades o jogo aéreo. No intervalo, ele iria sair. É um jogador muito experiente, pediu para sair cinco minutos antes. No primeiro exame do vestiário, não é nada de mais. Romulo disse que não chegou a fisgar. Ele vem de um bom planejamento para a preparação", explicou Cabo.



Publicidade

Durante a semana, a comissão técnica irá reavaliar a situação de Romulo, que poderá ser aproveitado no duelo de volta com o Madureira, no próximo sábado, em São Januário, caso não apresente nenhum incômodo durante os treinos. Certo é que Marcelo Cabo conta com a experiência do volante para a temporada.



"Jogador muito experiente, que organiza muito a saída de bola. O Vasco, com menos um, não levou gol com a jogada de bola parada enquanto ele esteve em campo".