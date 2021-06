Apresentação de Marcelo Cabo no comando do Vasco - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Apresentação de Marcelo Cabo no comando do VascoFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 17/06/2021 19:38

Rio - A demissão de Marcelo Cabo está sendo debatida internamente no Vasco. Para permanecer no cargo, o treinador precisa de uma vitória no próximo sábado (19), sobre o CRB, às 16h30, em São Januário, pela quinta rodada do Brasileirão Série B. A pressão dentro do clube é grande por mudanças na comissão técnica. A informação é do site "Globo Esporte".

Diante da 15ª colocação com quatro pontos na tabela, as atuações ruins dentro de campo estão incomodando muito a diretoria, além da equipe não ter feito nenhum gol nos dois jogos que disputou dentro de casa. A última derrota para o Avaí por 2 a 0, em São Januário, movimentou bastante as discussões dentro do clube.

Em meio à crise, o diretor de futebol Alexandre Pássaro reuniu elenco e comissão técnica para debaterem a atual situação no Gigante da Colina. A ausência do presidente Jorge Salgado na reunião chamou a atenção e gerou incômodo, embora os dois profissionais não tenham pretensões de se manifestarem neste momento. O desempenho da equipe foi um dos assuntos mais debatidos, além de ressaltarem a importância de se destacarem na competição nacional.