Leandro Castan era um dos líderes do elenco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 26/12/2021 11:31

Na barca vascaína cheia de despedidas, quatro zagueiros estão incluídos. Além de Ernando e Walber, que não renovaram contrato, o Vasco vendeu Ricardo Graça para o Jubilo Iwata, do Japão, e não manterá Leandro Castan, apesar do contrato até 2022.



A diretoria, inclusive, explicou o motivo de não continuar com o experiente zagueiro, mas precisará negociar a rescisão, já que tem dívida financeira com Castan.



"Castan sempre foi peça muito importante no futebol do clube. Agradecemos muito, foi capitão de verdade. Profissional comprometido, entregou muito. Houve desgaste natural, normal a todos os atletas. Ele entende como positiva uma saída, a gente também. Tem conversa, temos débito com ele. Contrato em vigor que só vence fim do ano, tudo discutido para não ter prejuízo para as partes. Ele quer jogar alguns anos, importante se recolocar no mercado. Em breve devemos ter resultado em relação a isso", explicou o gerente geral de futebol do Vasco, Carlos Brazil.



Por outro lado, a diretoria já se movimenta por reposições. Entre as contratações já confirmadas para 2022, dois são zagueiros: Luís Cangá, que estava no Delfim, do Equador, e Anderson Conceição, do Cuiabá. E mais nomes virão.