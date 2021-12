Luis Amarilla estava emprestado à LDU - Divulgação/LDU

Publicado 27/12/2021 09:55

Rio - O Vasco segue se movimentando no mercado em busca de reforços para 2022. De acordo com o canal "Atenção Vascaínos", o clube está de olho no desfecho da situação do atacante paraguaio Luís Amarilla com o Vélez Sarsfield para intensificar a negociação.

Amarilla tem uma reunião marcada com o Vélez nesta segunda-feira e, ao que tudo indica, acertará sua saída do clube. O jogador, inclusive, já demonstrou que tem interesse em defender o Cruzmaltino.

Em 2021, Luís Amarilla foi emprestado a LDU. Por lá, atuou em 29 jogos, fez 13 gols e deu 3 assistências.