Diego SouzaFernando Alves/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 29/12/2021 17:00

Rio - Sonho do Vasco para 2022, o meia Diego Souza pode voltar para o Grêmio em breve. Em entrevista à Rádio Grenal, o presidente do clube, Romildo Bolzan, elogiou o atacante, que não teve seu contrato renovado, e admitiu a chance de recontratá-lo no futuro.

"Na verdade era um jogador que estava encerrando o contrato. Ele teve altos e baixos, mas no final da temporada foi um grande jogador. Nós podemos tentar recontratar, por que não?", disse Romildo.

Diego Souza, a exemplo de Rafinha, vou dispensado para aliviar a folha salarial do Grêmio após a queda para a Série B. Além do Vasco, o Sport também tem interesse no atleta.