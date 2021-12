Luis Amarilla estava emprestado à LDU - Divulgação/LDU

Publicado 29/12/2021 13:38

Rio - O atacante Luís Amarilla, do Vélez Sarsfield, é a bola da vez para reforçar o ataque do Vasco. De acordo com o canal "Atenção Vascaínos", o departamento financeiro já teria dado sua liberação para Carlos Brazil, gerente de futebol, negociar a contratação do jogador paraguaio.

O Vasco tenta junto ao Velez o empréstimo de Amarilla por uma temporada. Os argentinos querem uma compensação de 250 mil dólares (R$ 1,4 milhão), mas a ideia é que Carlos negocie um valor menor e parcelado em cinco vezes.

Em 2021, Luís Amarilla foi emprestado a LDU. Por lá, atuou em 29 jogos, fez 13 gols e deu 3 assistências. Além do paraguaio, o Vasco está acertado com Raniel, do Santos.