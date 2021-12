Questão financeira trava negociação do Vasco por atacante | Vasco | O Dia

Caio Dantas - Lucas Almeida/Sampaio Correa

Rio - A negociação do Vasco pelo atacante Caio Dantas esfriou por conta de uma divergência financeira. De acordo com o site "GE", o Cruzmaltino tenta a contratação do jogador através de um empréstimo sem custos, mas o Água Santa, clube que possui seus direitos econômicos, não aceitará cedê-lo sem nenhuma compensação.

Nas últimas duas temporadas, Caio Dantas já foi emprestado gratuitamente pelo Água Santa a Sampaio Corrêa e Náutico, respectivamente. Diante deste cenário, repetir este modelo de negócio está descartado pelo clube paulista. A ideia, caso não surja novas propostas, é utilizá-lo no Paulistão.

Enquanto não tem seu futuro definido, Caio Dantas segue se recuperando de uma lesão no tornozelo. O atleta tem feito fisioterapia em dois turnos após lesão no ligamento deltoide foi sofrida no jogo contra o Coritiba, em 6 de novembro.

Sem Caio Dantas, a tendência é que o Vasco anuncie em breve a contratação do atacante Raniel, do Santos. O jogador já está acertado com o time carioca e deve iniciar os treinamentos no dia 3 de janeiro.