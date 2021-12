Jorge Salgado - Divulgação / Vasco

Jorge SalgadoDivulgação / Vasco

Publicado 29/12/2021 16:15

Pablo Magnin Divulgação

Rio - O Vasco da Gama segue mapeando o mercado em busca de reforços para o ataque. Desta vez, quem entrou em pauta no clube carioca foi o atacante Pablo Magnin, de 31 anos, do Tigre, da Argentina. A informação é do jornalista Santiago Santin, da ESPN Argentina.