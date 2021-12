Raniel - Foto: Ivan Storti/Santos FC

RanielFoto: Ivan Storti/Santos FC

Publicado 30/12/2021 12:02

Rio - O atacante Raniel está muito perto de ser anunciado como jogador do Vasco. De acordo com o jornal "A Tribuna", de Santos, os clubes já costuraram acordo e o anúncio deve acontecer na próxima semana.

Raniel será emprestado ao Vasco por um ano. O acordo prevê que as duas equipes dividam os salários do atacante, que recebe cerca de R$ 230 mil mensais. O alto salário, inclusive, foi um dos motivos do Peixe ter topado ceder o jogador.

No Santos desde 2020, Raniel não conseguiu engrenar na equipe paulista. Convivendo com muitas lesões, o jogador disputou apenas 33 partidas e nunca se firmou no time titular.