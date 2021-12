Lisca - Rafael Ribeiro / Vasco

LiscaRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 30/12/2021 18:45

Rio - O técnico Lisca, atualmente sem clube, revelou um dos motivos por ter pedido demissão do Vasco nesta temporada. Em entrevista ao programa do jornalista Duda Garbi, no YouTube, o ex-treinador cruz-maltino disse que teria feito "mudanças radicais" para tentar alcançar o acesso à elite do futebol brasileiro em 2022.

"Eu tinha que ter respaldo. Ia mexer atrás, na frente, na defesa e ia mexer bem. Eles acharam que não seria pertinente e eu concordei. Eu ia dar uma mexida boa", revelou o treinador Lisca.

Lisca afirmou que o mal desempenho dos jogadores do Vasco, influenciou na queda de rendimento do time sob o seu comando. O treinador ressaltou que teve "divergência de ideias", além de propor "trocas radicais" no plantel do clube carioca, que não foram aceitas pela cúpula do Cruz-Maltino. O profissional comandou a equipe por 12 partidas, com quatro vitórias, um empate e sete derrotas.