Gabriel Dias - Divulgação

Gabriel DiasDivulgação

Publicado 31/12/2021 12:07

Rio - Após fracassar na Série B em 2021, o Vasco segue buscando novas peças para seu elenco. De acordo com o canal "Atenção, Vascaínos", o clube está de olho no lateral direito Gabriel Dias, que está de saída do Ceará.

Gabriel Dias foi revelado pelo Palmeiras, mas atuou pouco com a camisa do Verdão. Após deixar o clube paulista, rodou por times como Boa Esporte, Mogi Mirim, Oeste, Bragantino, Paraná, Internacional e Fortaleza.

Além de Gabriel, o Vasco monitora outros nomes para a lateral-direita. Um deles é Hayner, que vestiu a camisa do Sport em 2021.