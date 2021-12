Diego Souza - Divulgação

Publicado 31/12/2021 10:20 | Atualizado 31/12/2021 10:21

Rio - Sonho da torcida para 2022, Diego Souza não jogará no Vasco. Nesta sexta-feira, o Grêmio confirmou a permanência do centroavante para 2022, mesmo tendo divulgado 15 dias atrás que ele não permaneceria.

Diego Souza assinou novo vínculo com o Grêmio até o fim de 2022. O jogador foi o artilheiro do clube gaúcho nas últimas duas temporadas, com 52 gols em 105 jogos.

O Vasco chegou a manter conversas com o jogador enquanto ele estava livre no mercado. No entanto, ele viu a permanência no Grêmio com bons olhos.