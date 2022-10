Times do país vencem confrontos das quartas de final - (Rainbow Six Brasil)

Times do país vencem confrontos das quartas de final(Rainbow Six Brasil)

Publicado 24/10/2022 15:11

A primeira fase da Copa Elite Six da América aconteceu no último fim de semana e, dentre as oito equipes que disputam o torneio, quatro - todas brasileiras - venceram os confrontos e avançaram para a chave dos vencedores. A W7M Esports enfrentará a Black Dragons e a Team Liquid medirá forças com a FaZe Clan em busca das duas primeiras vagas para o próximo Six Major, que acontecerá em Jonköping, na Suécia.



No sábado, os Touros enfrentaram a equipe da Malvinas Gaming e abriram os duelos do dia. O primeiro mapa (Banco) contou com um domínio total por parte da W7M, que venceu por 7 a 0. A MvG reagiu no segundo mapa, mas não foram capazes de tirar a vitória da série dos Bulls, que venceram o mapa Clube por 7 a 5. Na sequência, a Black Dragons enfrentou a Six Karma e também dominou o primeiro mapa do confronto: 7 a 2 no Arranha-Céu. Os times mediram forças no Banco e protagonizaram o duelo mais equilibrado do fim de semana, que acabou com derrota da equipe mexicana por 8 a 7.



Na abertura dos confrontos de domingo, a Team Liquid enfrentou a Alpha Team. Neste confronto, a Cavalaria não tomou conhecimento da adversária, vencendo os dois mapas por um placar elástico: 7 a 1 no Fronteira e 7 a 2 no Mansão. O destaque individual foi André “Nesk”, que bateu o recorde de maior nota em um único mapa, ao alcançar 219. Pelo último embate desta fase, FaZe Clan enfrentou a Pampas e venceu os dois mapas - Clube e Arranha-Céu - por 7 a 4.