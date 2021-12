Algumas das motos apreendidas durante a operação policial no fim de semana - SSEOP Guapimirim - Divulgação

Publicado 27/12/2021 11:52

Guapimirim – A noite de natal deveria ser uma ‘noite feliz’, como diz a canção. Não em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Dezenas de motociclistas em grupo promoveram uma verdadeira baderna na última sexta-feira (24/12), véspera de natal, com motos fazendo barulho muito acima do permitido por legislações vigentes, por estarem com o escapamento adulterado. De acordo com um morador, na condição de anonimato, foi possível contar ao menos 50 veículos.

O grupo de motoqueiros pôde ser visto em bairros como no Jardim Guapimirim e também na Caneca Fina.

“Foi um verdadeiro inferno! Os motoqueiros passaram por vários bairros, do Capim até a Caneca Fina. Mas isso não é só no natal, não. Acontece direto nos fins de semana e nos feriados. Isso precisa acabar”, contou ao O Dia a moradora Daniela Moraes.

“A gente tem criança pequena em casa que começa a chorar. Os cachorros ficam assustados e não param de latir”, contou um morador que preferiu não ser identificado.

“Não dá nem para ficar com pena desses caras que tiveram as motos apreendidas sob alegação de que são trabalhadores. Trabalhador aproveita o tempo vago para descansar com a família, não para fazer bagunça e perturbar o sossego dos outros. Trabalhador não fica atentando contra a ordem pública”, criticou outro cidadão que preferiu não ter o nome divulgado.

“Essa é a terceira vez que venho em Guapimirim para celebrar datas festivas, mas, desta vez, me decepcionei com o barulho de motos, de fogos e tiros para o alto”, lamentou o visitante Ednei Nogueira à reportagem.

Por conta da algazarra provocada e após receber denúncias por parte da população, o 34º Batalhão de Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal de Guapimirim realizaram uma operação conjunta, que resultou na apreensão de oito motos nesse fim de semana, 25 e 26 de dezembro. Ao menos 20 condutores foram abordados para que as motocicletas fossem checadas.