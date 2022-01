Dois dos acusados capturados cobrem o rosto ao chegar na 67ª DP (Guapimirim) - Divulgação

Guapimirim – Policiais da 67ª DP (Guapimirim) prenderam em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na tarde dessa quarta-feira (19/1) José Luiz Quintanilha de Carvalho, de 46 anos. Ele é acusado de contratar bandidos armados para assaltarem a casa da ex-mulher, que está grávida de 5 meses.

O crime aconteceu no último dia 27 de dezembro, por volta das 22h, no bairro Jardim Guapimirim. Dois ladrões armados invadiram a residência onde estavam E. R. A., de 39 anos, que é a ex-mulher de José Luiz, e seus três filhos, um de 6 anos, outro de 11 e mais um de 19 anos. Enquanto um dos criminosos apontava a arma para as vítimas e fazia ameaças, o outro recolhia objetos e dinheiro. Os bandidos fugiram com R$ 1.450,00 em espécie e três celulares.

Os dois ladrões são Erick Cabral da Silva Barroso, de 20 anos, e Luiz Henrique Cabral da Silva Barroso, de 25 anos. Ambos são irmãos e foram capturados, no dia 5 de janeiro deste ano, por policiais da 67ª DP (Guapimirim) e do 34º Batalhão de Polícia Militar, quando investigavam outro crime ocorrido nessa cidade.

Ao serem capturados, Erick e Luiz Henrique confessaram ter invadido a residência de E. R. A. a pedido do ex-marido José Luiz Carvalho, pois este queria causar um susto para que ela se reconciliasse com ele, mesmo estando grávida de outro homem, e se mudasse para Maricá (RJ). Eles contaram também que não conheciam o contratante.

Durante o assalto foi utilizado um revólver calibre 38, o qual foi entregue a Erick, um dos meliantes, pelo ex-marido da vítima. A arma ainda não foi localizada.

Assalto a posto de gasolina

A captura dos dois irmãos foi durante a investigação sobre o assalto a um posto de gasolina no dia 28 de dezembro de 2021, um dia após o roubo à residência, no Jardim Guapimirim, no mesmo bairro.

No dia 5 de janeiro de 2022, policiais do 34º BPM tinham identificado a motocicleta usada no roubo ao referido posto de combustível. O veículo, de cor preta e sem placa, pertencia a um homem identificado pelas iniciais de L. V. S, de 26 anos. Aos agentes, ele disse tê-lo emprestado aos irmãos Erick e Luiz Henrique, mas sem saber que seria para cometer o crime.

O assalto ao posto de gasolina foi registrado por câmeras de monitoramento do local, o que facilitou o trabalho dos investigadores.

Erick também contou ter assaltado o posto de combustível junto com outro criminoso identificado como Felipe da Silva Nogueira, de 27 anos. Este último foi capturado na mesma data e admitiu sua participação no delito, tendo o casaco usado na ocasião apreendido.

A contratação dos irmãos no roubo à residência

Foi preciso mudar de assunto e falar do assalto ao posto de combustível para tornar mais fácil o entendimento na identificação e captura dos então suspeitos. De uma única vez, policiais da 67ª DP (Guapimirim) conseguiram desvendar dois crimes.

Acerca do roubo à residência, José Luiz Carvalho, o ex-marido, pediu a um homem chamado Celso de Azevedo Cruz Júnior, de 23 anos, que arrumasse alguns bandidos para dar um susto na ex-companheira, forjando um assalto. Celso Júnior então o apresentou aos irmãos Erick e Luiz Henrique Cabral no mesmo dia do crime.

Celso Júnior foi buscar os irmãos num veículo BMW, o qual foi apreendido pelos policiais. Ele também foi preso nessa quarta-feira (19).

Falhas legais e burocráticas dificultam o trabalho da polícia

Tem um velho ditado que diz que “é melhor um pássaro na mão do que dois voando”. Os policiais da 67ª DP (Guapimirim) tinham cinco nas mãos, de uma só vez, mas por questões legais e burocráticas não puderam manter os meliantes detidos.

No mesmo dia da captura, em 5 de janeiro deste ano, os cinco elementos foram apresentados ao plantão judiciário noturno. Nessa data, o Poder Judiciário ainda estava em recesso. O juiz de plantão deixou de apreciar os pedidos de prisão, porque normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) determinam não ser atribuição do plantão judiciário noturno decidir sobre prisões provisórias.

Por conta dessas falhas legais e burocráticas, os cinco suspeitos foram liberados, com isso dificultando o trabalho da polícia.

Posteriormente, a Vara Criminal de Guapimirim emitiu mandados de prisão para os cinco acusados, sendo que três deles foram capturados ontem (19): José Luiz Quintanilha de Carvalho, o ex-marido; Celso de Azevedo Cruz Júnior, que indicou os dois irmãos para invadirem a residência; e Felipe da Silva Nogueira, que participou no roubo ao posto de gasolina. Os três foram presos preventivamente, ou seja, sem prazo para soltura, pelos crimes de roubo qualificado com o concurso de pessoas e de arma de fogo, conforme previsto no artigo 157 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940).

Já os dois irmãos Erick Cabral da Silva Barroso e Luiz Henrique Cabral da Silva Barroso não foram localizados, pois fugiram de Guapimirim depois do plantão judiciário.