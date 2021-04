PMs do 8ºBPM (Campos) encontraram a vítima morta no local Foto da viatura - meramente ilustrativa

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 19:49 | Atualizado 11/04/2021 19:53

Rio - Um homem foi morto a tiros, neste domingo (11), dentro de um bar, no bairro Parque Bandeirantes, em Campos do Goytacazes, no Norte Fluminense. A vítima teria sido atingida por pelo menos oito disparos. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime.



De acordo com a Polícia Militar, o 8º BPM (Campos dos Goytacazes) foi acionado para a Rua David de Souza, mas já encontraram o homem morto. Os militares isolaram o local e a perícia foi acionada. Ninguém foi preso. O caso foi encaminhado para a 146º DP (Guarus).