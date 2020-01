Renovação de Bruno Henrique até 2023 na pauta

Eleito melhor jogador do Brasileiro e da Libertadores, Bruno Henrique está tão valorizado quanto Gabigol no mercado. Ciente, o Flamengo negocia a renovação de contrato com o atacante. Além de estender o vínculo do atleta para 2023 — o atual é até dezembro de 2021 —, a intenção da diretoria é equiparar o salário do camisa 27 com os demais medalhões.

Atualmente, Bruno Henrique recebe na carteira de trabalho R$ 270 mil, valor bem menor que outros titulares, como Arrascaeta e Everton Ribeiro, que são jogadores do sistema ofensivo. O camisa 7, inclusive, renovou há pouco tempo justamente pelo mesmo motivo: valorização salarial.

De acordo a apuração do jornal O Dia, algumas reuniões já aconteceram. O Flamengo trabalha sem pressa e considera que a renovação depende muito mais de Bruno Henrique.

Em dezembro, os empresários de Bruno Henrique fizeram 'tour' pela Europa e pela Ásia para ouvir possíveis interessados. Em breve, propostas devem chegar para o camisa 27.