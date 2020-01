Novela Gabigol ganha novos personagens

O futuro de Gabigol é uma incógnita. Sem vínculo com o Flamengo, o atacante se distancia da renovação à medida em que o assédio do mercado europeu aumenta. Segundo o jornal inglês 'Daily Mail', o West Ham fará uma oferta de R$ 90 milhões para adquirir o artilheiro, que está fora dos planos na Inter de Milão. Crystal Palace e Chelsea seriam outros clubes de Londres na disputa.

Portanto, o acordo selado, em agosto, com os italianos não vale mais. Com Gabigol valorizado e decidido a aguardar a janela europeia, a cúpula rubro-negra avalia o acerto como difícil. Empresário do atleta, Júnior Pedroso negou que tivesse compromisso agendado com dirigentes do clube ontem. A última reunião aconteceu em Doha, em dezembro.

Artilheiro do Brasil em 2019, com 43 gols, Gabigol está em alta no mercado, mas ainda sem propostas oficiais. A pedida da Inter pelo atacante, eleito 'Craque do Brasileirão' e 'Rei da América', é de R$ 100 milhões.

Podolski no radar

Além de Pedro, da Fiorentina-ITA, outro nome no radar para o ataque é Lukas Podolski. É o que garante o jornal alemão 'Kölner Stadt-Anzeiger'. Flamengo, Chicago Fire-EUA, FC Köln-ALE, Gornik Zabrze-POL e Monterrey-MEX têm interesse no atacante, que tem contrato com o Vissel Kobe-JAP até o dia 31. Podolski caiu nas graças dos rubro-negros na Copa de 2014, no Brasil, com fotos com a camisa do Flamengo.