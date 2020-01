Dívida impede registro de atletas

Uma dívida de aproximadamente de R$ 1 milhão com Jorge Henrique impede o Vasco de registrar atletas na CBF. Por falta de pagamento do acordo feito com o atacante, atualmente no Náutico, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) tomou a decisão que proíbe o clube de registrar reforços pelos próximos seis meses, entre eles o argentino Germán Cano, único nome anunciado para 2020. A informação foi antecipada pelo 'Uol' e, posteriormente, confirmada pelo O Dia. A decisão cabe recurso e concentra toda a atenção do departamento jurídico do clube, que em dezembro costurou acordo com a União Federal e se livrou de uma penhora de R$ 22 milhões. Com o orçamento limitado, e que reflete na tímida participação no mercado, o Vasco inicia hoje a pré-temporada, às 8h. Os jogadores serão divididos em dois grupos no CT do Almirante e numa clínica particular para a realização de avaliações físicas e exames médicos. Jorge Henrique defendeu o Vasco entre 2016 e 2017, marcando quatro gols em 69 jogos. O primeiro acordo para o pagamento da dívida foi firmado em julho de 2018. O Vasco tem pressa para a resolução do caso que promete impactar a busca e regularização de reforços. De mãos atadas, por ora, o Vasco vê os concorrentes levarem vantagem no mercado. É o caso de Rossi. Destaque da equipe em 2019, o atacante tem proposta do Ceará e exige o pagamento dos vencimentos em atraso (novembro e 13º) para negociar a renovação com o Vasco. Na mira, Michel, do Grêmio, está próximo do acerto com o Fortaleza. Prioridade para a defesa, Dedé teve ontem a primeira reunião com a diretoria do Cruzeiro, mas o zagueiro ainda não bateu o martelo sobre seu destino nesta temporada. Polêmica animal Durante o programa 'Expediente Futebol', da 'Fox Sports', o comentarista Edmundo, ídolo do Vasco, desmentiu a diretoria e disse que ainda não havia recebido o valor de uma dívida acordada com a Justiça. Em nota oficial, o clube rebateu o ídolo, revelando o comprovante de pagamento no valor de R$ 2.899.694,32, com o depósito realizado no dia 20 de dezembro de 2019.



Germán Cano, única novidade até o momento

O elenco do Vasco se reapresenta hoje para o início da pré-temporada, e todos os olhares estarão voltados para o argentino Germán Cano, única contratação do clube nesta janela de transferências. Recebido com festa no Aeroporto do Galeão, segunda-feira, o atacante chega com a missão de ser o homem-gol que a torcida tanto espera.

Apesar da vinda do argentino, as perdas para 2020 chamam mais atenção. Quatro titulares se despediram do clube: Rossi, Richard, Danilo Barcelos e Oswaldo Henríquez. Guarín ainda negocia a permanência. Em busca de reposição, o Vasco mira reforços para todos os setores do campo.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia