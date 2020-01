'Filantropa Pelada' vende nudes para ajudar a conter incêndios na Austrália

Austrália - Recentemente uma modelo ganhou notoriedade por tomar tomar uma atitude inusitada para ajudar nos incêndios que assolam a Austrália. A jovem se autodenomina "Filantropa Pelada" e anunciou na última sexta (03) que começaria a vender nudes - fotos sem roupa - em troca de doações para ajudar a causa.

"Estou enviando nudes para todas as pessoas que doarem pelo menos US$ 10 a qualquer um desses fundos de arrecadação para os incêndios na Austrália. A cada $ 10 que você doa = uma foto nua de mim em sua caixa de mensagens. Você deve me enviar a confirmação de que doou", afirmou a modelo, cujo verdadeiro nome é Kaylen, no Twitter. Segundo a cotação desta quarta-feira (08), o valor das fotos é o equivalente a R$ 40,80.



Dois dias depois de ter feito o anúncio, a loira já havia recebido uma série de doações. "Eu tive um profissional revisando minhas estatísticas em minhas mensagens no Twitter e eles estimaram que, até o momento, foram levantados US$ 300 mil (R$ 1,2 milhão) pelos incêndios na Austrália. Embora eu esteja impossibilitada de continuar respondendo às mensagens, elas ainda estão chegando como loucas. Obrigado a todos vocês", disse ela.

A repercussão da ação da modelo foi tão grande que o Instagram acabou derrubando o seu perfil. Até o momento a Filantropa Pelada não criou um novo perfil nas redes sociais, mas uma série de fakes surgirami