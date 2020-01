São Paulo - Câmeras de segurança de um condomínio no bairro de Jardim Santa Maria, em Sorocaba, interior de São Paulo, registraram o momento no qual um motoboy foi vítima de assalto ao esperar para ser recebido em plena luz do dia no último domingo.



No vídeo, é possível ver o momento em que o homem é abordado pelo assaltante, que pede a moto e o capacete dele. Em pouco tempo, o suspeito também pede a mochila e todas as roupas do homem.

No momento em que o assaltante dá partida na moto, o motoboy reage e entra em luta corporal com ele. Ainda assim, o suspeito consegue fugir levando todos os pertences do rapaz, que precisa pedir ajuda sem roupa no meio da rua.