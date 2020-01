Barça pretende levar revelação

O Barcelona, da Espanha, intensificou as negociações com o Palmeiras pela contratação do volante Matheus Fernandes, revelado pelo Botafogo e vendido ao Verdão em 2018 por R$ 15,5 milhões — valor por 75% dos direitos econômicos. Dono dos 25% restantes, o Glorioso pode lucrar em uma eventual venda para os catalães, que acenam desembolsar 6 milhões de euros (R$ 27 milhões) pelo atleta de 21 anos. A negociação, segundo o site Globoesporte.com, depende do aval do Alvinegro, que teria direito a cerca de R$ 6,75 milhões, além de receber um percentual, a ser calculado, por ser o clube formador de Matheus Fernandes.