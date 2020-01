Michael: da volta por cima até o Mengão

A novela envolvendo a contratação de Michael, do Goiás, teve um final feliz para o jogador e para a torcida do Flamengo. A diretoria se reuniu com o empresário do atacante, Eduardo Maluf, ontem, e superou os entraves que impediam a transação: o Rubro-Negro vai desembolsar 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 31,5 milhões), parcelados em três vezes, e ficará com 80% dos direitos econômicos de Michael — seu estafe ficará com 15% e o Goianésia, clube que o formou, com 5%.

A primeira parcela do pagamento será efetuada em fevereiro, a segunda em julho e a terceira em janeiro de 2021. Michael chegará ao Rio de Janeiro na próxima segunda-feira, quando realizará exames médicos e assinará contrato, no Ninho do Urubu.

Em rápido contato com a reportagem do Dia, por telefone, o jogador, de 23 anos, não escondeu a alegria com a ida para o Flamengo. Ele citou as dificuldades que enfrentou antes de dar a volta por cima com a camisa do Goiás, principalmente após seu envolvimento com as drogas.

"Eu sou a prova viva que todos podem superar isso", frisou Michael, que vai realizar o sonho de defender o time do coração após superar uma das fases mais difíceis de sua vida, quando chegou a ser ameaçado de morte por traficantes.

QUESTÃO DE TEMPO

O jornal O Dia teve acesso aos bastidores da negociação. Após se acertar com Maluf, o Flamengo entrou em contato com o Goiás exatamente meio-dia de ontem, horário combinado entre as duas equipes, para informar que as "dificuldades" estavam superadas com o agente. Na ligação, Bruno Spindel e Marcos Braz, diretor de futebol e vice de futebol, respectivamente, pediram mais "40 minutinhos" para que o presidente Rodolfo Landim fosse comunicado antes que a informação do acerto fosse dada à imprensa.

SONHO REALIZADO

Com as três partes alinhadas, Michael foi comunicado pelo agente que estava tudo certo e que ele seria jogador do Flamengo pelos próximos cinco anos, tempo do vínculo que será assinado com o Rubro-Negro. O empresário de Michael também não escondeu a alegria pelo acordo fechado com o Flamengo. "Foi difícil, mas deu tudo certo. O Michael vai realizar um sonho de criança. Esse garoto merece", frisou Eduardo Maluf.