Jorge Jesus chega ao Flamengo para ficar

O sotaque português e o batalhão de repórteres não deixavam dúvidas: o Mister está de volta. Após passar férias em Portugal, Jorge Jesus desembarcou ontem, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, para dar início aos trabalhos da temporada 2020. Na bagagem, o comandante trouxe uma boa notícia sobre a renovação de contrato com o Flamengo.

"Nos reunimos para pensar nesta possibilidade. Da minha parte, disse que só queria pensar nisso quando acabasse o Mundial. Estamos em sintonia e vamos conversar. Não vai haver problema", garantiu.

Assim como boa parte dos atletas que disputaram o Mundial de Clubes, no Catar, Jesus estava de férias. Devido à decisão contra o Liverpool, da Inglaterra, ter sido em 21 de dezembro, os 30 dias de pausa precisavam ser respeitados. O elenco principal só se reapresentará dia 27, mas o treinador decidiu adiantar o retorno.

"A final da Supercopa (do Brasil) fez com que chegássemos mais cedo, porque estava marcada para 27. Temos que acelerar a nossa preparação."

Jorge Jesus retorna tendo que resolver pendências, como analisar a permanência ou saída de atletas, avaliar o elenco formado por jogadores da base que está disputando a Taça Guanabara e resolver pela permanência ou não de Gabigol.

"Praticamente não vamos ter a saída de nenhum jogador. Todos têm contrato com exceção de Gabigol. A confiança é total porque já temos seis meses de trabalho"

Enquanto esteve fora do país, Jesus viu o elenco rubro-negro ganhar novas peças. O zagueiro Gustavo Henrique e os atacantes Michael e Pedro Rocha já foram anunciados, enquanto o volante Thiago Maia e o centroavante Pedro já falam como jogadores do Flamengo, mas ainda aguardam a oficialização das contratações.

Pedro treina

O atacante Pedro, inclusive, fez ontem pela manhã o seu primeiro treino como jogador rubro-negro, no Ninho do Urubu. Segundo apurou a reportagem, no primeiro momento ele fez exercícios na academia e depois trabalhou com bola no campo na companhia de Gustavo Henrique, Michael e Pedro Rocha.