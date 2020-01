Michael chega e enaltece a grandeza do Mengão

Acabou a espera: Michael, enfim, foi apresentado oficialmente pelo Flamengo. Bem-humorado e com o seu tradicional 'cafezinho' na companhia, o atacante mostrou animação para representar o Rubro-Negro em campo. Nas palavras, a revelação do Campeonato Brasileiro de 2019 não escondeu a alegria de atuar pelo "maior clube do mundo".

"Agora estou no Flamengo. Às vezes eu paro para pensar, há três anos estava no terrão, agora estou no maior do mundo", afirmou o atacante.

Michael vai herdar o número 19 de Reinier, que foi vendido ao Real Madrid e não atuará mais pelo Flamengo. A escolha não foi por acaso. O jogador confessou que foi um pedido à diretoria rubro-negra, pois é algo que remete ao passado do Goiás. "É um número de que gosto. No começo, lá no Goiás, eu gostei e pedi, se possível. Fiquei muito feliz porque a diretoria aprovou", explicou.

A entrevista coletiva também serviu para Michael falar sobre um passado que não foi de glórias, mas de aprendizado e incentivo para os jovens que têm sonho de se tornarem jogadores como ele.

"Tudo é possível para quem crê. Todos nós temos dificuldades e erros. Todos antes de chegar aqui, tiveram um crescimento, assim como eu. Hoje estou vestindo essa camisa que tem mais de 42 milhões de torcedores. Agradeço todos os dias por essa oportunidade."

Bruno Henrique até 2023

Após a coletiva de Michael, Bruno Spindel, diretor de futebol do clube, confirmou que o Flamengo vai renovar o contrato de Bruno Henrique, e o novo vínculo será até dezembro de 2023. As duas partes vão assinar semana que vem.