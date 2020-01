Bolsonaro e Lula no 2º turno

Caso as eleições presidenciais de 2022 acontecessem hoje, o presidente Bolsonaro (sem partido) lideraria o 1º turno, com 29,1% das intenções de voto, seguido de Lula (PT) com 17%, conforme mostrou pesquisa, divulgada ontem, do Instituto MDA, encomendada pelo Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Como nenhum dos dois teve mais de 50% dos votos válidos, eles disputariam o 2º turno. Entre os entrevistados, 30,2% responderam que ainda não sabiam ou não responderiam em quem votariam. Pelo resultado, Ciro Gomes tem 3,5%; Sergio Moro (2,4%); Fernando Haddad (2,3%); João Amoedo (1,1%); Luciano Huck (0,5%); Marina Silva (0,4%); Dilma Rousseff (0,3%); João Doria (0,3%); outros (2,4%); e Branco/Nulo (10,5%).

Durante 15 e 18 de janeiro, 2.002 pessoas de 137 municípios em todos os estados foram pesquisadas.

APROVAÇÃO CAI

A aprovação pessoal de Bolsonaro foi de 57,5% em fevereiro de 2019 para 47,8% em janeiro deste ano. A desaprovação, por sua vez, começou em 28,2% e agora está em 47%.