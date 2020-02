CBF demite Washington após polêmica

Envolvido em polêmica durante o empate por 1 a 1 entre Caxias e Botafogo, no Sul, pela Copa do Brasil, o ex-atacante Washington foi demitido do cargo de diretor de Desenvolvimento da CBF.

Ainda no primeiro tempo, Washington, que estava no banco de reservas do Caxias, mostrou ao auxiliar técnico Jefferson Ribeiro, no celular, o replay de um lance em que os jogadores do time gaúcho pediram pênalti, aos 44 minutos, quando a bola bateu na mão do zagueiro Marcelo. O regulamento da CBF proíbe esse tipo de interferência.

O episódio foi relatado na súmula pelo árbitro do jogo, Lucas Canetto Bellote: "Ao final da partida, visualizamos na internet vídeos do Sr. Washignton Stecanela Cerqueira mostrando um equipamento de celular ao auxiliar técnico Sr. Jeferson Ribeiro da Silva, da equipe S.E.R Caxias".