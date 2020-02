Ex-PMs são detidos por agiotagem

Policiais da 52ª DP (Nova Iguaçu) realizaram a Operação Parasitas, contra uma quadrilha de agiotagem e extorsões milionárias na Baixada Fluminense. Os ex-PMs Victor Hugo Martinho Garcia, conhecido como Batata, e Eduardo Thalles Lopes, além de suas esposas, Amanda de Souza Braga e Caroline Souza Barcellos, respectivamente, foram presos durante a ação, em condomínio de luxo da Barra da Tijuca, Zona Oesrte do Rio.

Os agentes também cumpriram 14 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos criminosos na Baixada. Com os dois casais, foram encontrados objetos de valor como relógios, joias, cheques e grande quantidade de dinheiro em espécie.

De acordo com o delegado Pedro Bittencourt Brasil Araújo, titular da 52ª DP, o grupo age há pelo menos cinco anos emprestando dinheiro a juros altos a comerciantes e moradores de Nova Iguaçu e região.

"Posteriormente, eles praticam atos de grave ameaça e violência para cobrar as dívidas", conta o delegado, dizendo que os investigados tiveram bens sequestrados e suas contas bancárias bloqueadas.

As investigações contra a quadrilha começaram há cerca de seis meses, quando as vítimas passaram a denunciar o grupo. As vítimas apresentaram extratos bancários que confirmavam uma série de depósitos nas contas pessoais e das empresas dos acusados, que somam mais de R$ 3 milhões, entre 2018 e 2019, e notas fiscais de aquisição de veículos zero quilômetro em nome dos presos.