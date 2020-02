BEM NA FITA, PEDRO QUER MAIS GOLS

Pedro ainda não disputou uma partida completa com a camisa do Flamengo. Ao todo, ele tem apenas 58 minutos em campo, mas seus números impressionam os torcedores: até o momento, o atacante fez três gols e deu uma assistência em quatro jogos — tendo entrado em campo sempre no segundo tempo.

Isso quer dizer que Pedro precisa de apenas 18 minutos para balançar a rede. Após a partida contra o Independiente del Valle, na quarta-feira, em Quito, Pedro foi questionado sobre os seus números vestindo o Manto Sagrado. Ele demonstrou felicidade com o atual momento, mas ressaltou que deseja melhorar ainda mais a sua marca.

"Estou muito feliz pelo gol, com esse começo no Flamengo. Espero fazer muito mais gols para a torcida, que merece ser muito feliz", frisou o atacante, que, pelo Fluminense, equipe em que atuou antes de se transferir para a Fiorentina-ITA, fez 24 gols e deu nove assistências em 58 partidas.