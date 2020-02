Quatro mortos a tiros em ataques

Três homens foram mortos a tiros, ontem, durante um ataque em Quintino Bocaiuva, na Zona Norte do Rio. Segundo relatos, ocupantes de um carro teriam disparado contra as vítimas, na Rua Lemos Brito. Segundo a Polícia Militar, equipes do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionadas para verificar uma ocorrência na região. No local, duas pessoas foram encontradas caídas no chão. Posteriormente, os moradores informaram que havia outra vítima fatal nas proximidades. A Delegacia de Homicídios da Capital (DH-Capital) foi acionada, fez uma perícia no local e busca imagens de câmeras de segurança que possam identificar os autores do crime. Na madrugada de ontem, na Avenida Brasil, outro caso de tiroteio, na altura de Guadalupe, Zona Norte, que terminou com um motorista morto. De acordo com a Polícia Militar, a vítima dirigia um Fiat Cronos branco quando um outro carro emparelhou com ele e um dos ocupantes atirou contra o veículo, que capotou.