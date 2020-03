Vinicius Junior comemora seu gol na vitória do Real Madrid no clássico contra o Barcelona AS / Reprodução

O Campeonato Espanhol tem um novo líder. Neste domingo o Real Madrid recebeu o Barcelona, venceu o clássico do país e voltou a ser o primeiro da tabela. Com gols de Vinícius Jr. e Mariano, os merengues venceram por 2 a 0 no Santiago Bernabéu.

BARCELONA MELHOR NO PRIMEIRO TEMPO

O time da Catalunha, mesmo jogando fora de casa, se impôs desde o início e teve as melhores chances de abrir o placar no primeiro tempo. O Barça, como de costume, ficava mais com a bola, trocava passes e jogava com calma. Aos 20 minutos, Messi deixou para Jordi Alba na linha de fundo, que levantou a cabeça e tocou para Griezmann chegar batendo de primeira. O francês pegou muito embaixo da bola e ela foi por cima da meta do Real Madrid.

COURTOIS EVITA O PIOR

O goleiro do Real Madrid foi exigido duas vezes ao longo dos 45 minutos iniciais e nas duas parou o ataque do Barcelona. Primeiro Griezmann entregou para Arthur no meio-campo, que avançou, ganhou da marcação e ficou cara a cara com o goleiro belga. Na finalização, o brasileiro não pegou como gostaria e Courtois fez grande defesa. Poucos minutos depois foi a vez de Messi parar no arqueiro. Busquets lançou o camisa 10 pelo alto, que bateu forte. Novamente o goleiro do Real salvou.

SEGUNDO TEMPO MADRILENHO

Se a primeira etapa foi de domínio catalão, os 45 minutos finais foram praticamente todos do Real Madrid. Desde o início, o time de Zidane se impôs e criou várias chances. O goleiro Ter Stegen salvou o Barcelona em algumas oportunidades e até mesmo o zagueiro Piqué tirou uma bola em cima da linha. As duas chances foram com Isco, que na primeira bateu de chapa e viu o alemão ir buscar na gaveta e a segunda foi depois de cruzamento de Carvajal e cabeçada do camisa 22.

BRILHO BRASILEIRO

Sem um atacante de beirada de campo pelo lado direito, as jogadas do Real Madrid transcorriam, em sua grande maioria, pelo lado esquerdo, onde atuava Vinícius Júnior. O camisa 25 foi acionado várias vezes e não se intimidou com os marcadores. Aos 25 minutos do segundo tempo, o brasileiro recebeu de Kroos pela esquerda nas costas da marcação. Vini invadiu a área e bateu para o gol. A bola desviou em Piqué e passou entre Ter Stegen e a trave. Foi o primeiro gol do brasileiro no clássico e, com isso, ele se torna o jogador mais jovem a marcar em toda a história do confronto. A marca pertencia a ninguém mais ninguém menos que Messi.

COM REQUINTES DE CRUELDADE

Nos minutos finais, o Barcelona se lançou ao ataque para tentar o gol de empate e até o goleiro Ter Stegen foi para a área num lance de bola parada. Aos 46 minutos, Zidane tirou Benzema e colocou o atacante Mariano, já pensando em ganhar alguns segundo. Aos 47 minutos, após cobrança de lateral, o camisa 24 ganhou da marcação, invadiu a área e bateu na saída do goleiro do Barcelona.

ET ABDUZIDO?

O argentino Lionel Messi não fez uma grande partida e pouco foi participativo no jogo. Tirando a chance que teve no primeiro tempo, o camisa 10 do Barcelona não apareceu tanto para o jogo e pouco tocou na bola. No segundo tempo, assim como todo o time catalão, foi engolido pela marcação do Real Madrid, que quase não deixava o Barcelona sair do campo de defesa.

OS BRASILEIROS

Pelo Real Madrid, além de Vinícius Jr., que foi o herói, Marcelo e Casemiro também foram titulares. O lateral-esquerdo não comprometeu em nenhum momento e teve uma atuação normal. Já o volante fez teve uma excelente atuação. O camisa 14 ganhou muitos duelo pelo chão e desarmou várias vezes o time do Barcelona, saindo como um dos melhores em campo. No Barça, Arthur entrou com os onze titulares e não foi tão bem. Saiu para a entrada de Rakitic no segundo tempo.

SITUAÇÃO

Com a vitória, a ponta da tabela tem uma alteração. O Real Madrid chegou aos 56 pontos e não vê ninguém à sua frente. O barcelona permanece com 55, agora em segundo.