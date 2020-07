Um homem de 21 anos foi preso na noite do sábado depois de ameaçar com uma arma de fogo um fiscal da Secretaria Municipal da Ordem Pública (Seop) na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A prisão aconteceu em uma pizzaria que foi fiscalizada pela equipe da prefeitura. Ao receber o auto da infração, o homem, que se apresentou como parente do dono do local, ergueu a camisa, mostrou um revólver e pediu que o servidor fosse até a cozinha do estabelecimento.