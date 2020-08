PF apreende R$ 3,5 milhão

A Polícia Federal apreendeu R$ 3,5 milhões na residência de um empresário, não identificado, no Rio de Janeiro. Ele era um dos alvos da Operação Postal Off II, a segunda etapa de uma investigação que tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa que subfaturava valores devidos à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, além de desviar para si grandes clientes no seguimento de postagem de cartas comerciais. Segundo a empresa, o grupo causou prejuízo de R$ 94 milhões ao patrimônio público.

Agentes federais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Praia Grande, São Vicente (SP) e no Rio de Janeiro. A investigação mostrou que os criminosos faziam a distribuição das encomendas com valores menores aos praticados pela empresa. Alguns funcionários foram afastados.