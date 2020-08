Um homem acusado de abusar sexualmente das filhas foi preso ontem em Cabo Frio. O crime aconteceu entre 2008 e 2013, quando elas tinham 5 e 9 anos. O crime só chegou à polícia quando uma terceira filha adotiva dele o denunciou. A jovem, hoje com 12 anos, também foi vítima do pai quando tinha 5 anos. Segundo as investigações da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, o homem de 39 anos ameaçava as crianças de morte caso elas contassem sobre os abusos.

"Quando a mãe descobriu, acreditou nas filhas e elas fugiram. Ele disse que mataria todas, caso fosse denunciado à polícia", explicou a delegada Ana Lúcia da Costa Barros.