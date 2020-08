Torcida protesta no camp nou

A notícia de que Lionel Messi quer deixar o Barcelona caiu como uma bomba no clube e levantou a ira da torcida, que foi ao Camp Nou pedir a renúncia do presidente José Maria Bartomeu, além de fazer coro pela permanência do craque argentino.

Com gritos de "Bartomeu, demissão", os catalães tomaram a entrada do estádio do Barcelona e protestaram contra o presidente, que vem sendo muito criticado ultimamente. De acordo com informações da 'TyC Sports', que anunciou o desejo de Messi sair do Barça, Bartomeu convocou uma reunião de emergência após o pedido do argentino e teria decidido pela renúncia ao cargo.

Messi também ganhou apoio de jogadores importantes, como Puyol, e agora será disputado por uma série de times. O PSG de Neymar é um dos que estão na briga, assim como a Inter de Milão e o Manchester City, do técnico Pep Guardiola.