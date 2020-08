Outros contratos com Helena

O escritório de advocacia da primeira-dama do Rio, Helena Witzel, recebeu, no total, R$ 554 mil de empresas da área de saúde ligadas a empresários próximos do governador Wilson Witzel, do PSC, em um período de um ano.

De acordo com um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), parte do dinheiro foi repassada às contas pessoais do casal. As transferências datam do período entre agosto de 2019 e maio de 2020. A Procuradoria-Geral da República (PGR)denunciou o governador e a primeira-dama por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.