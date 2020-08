Triste histórico nos governos

As suspeitas de envolvimento de Wilson Witzel em corrupção traz à tona o infeliz histórico político do Rio de Janeiro. Todos os ex-governadores do Rio eleitos que estão vivos já foram implicados em escândalos de corrupção. Cinco acabaram presos e um deles, Sérgio Cabral, segue em Bangu 8.

A operação de ontem foi chamada de Tris in Idem (o mesmo nos três) e é um desdobramento da Operação Placebo, que investiga corrupção em contratos públicos do governo fluminense, sendo Witzel o terceiro investigado.

Entre os governadores já presos está Anthony Garotinho, preso pela primeira vez em 2016, acusado de compra de votos durante eleição em Campos. Em 2017, ele foi condenado a 9 anos e 11 meses de prisão e preso mais uma vez. Sua mulher, a também ex-governadora, Rosinha Garotinho, foi presa suspeita de esquema de corrupção.

Já o ex-governador do Rio Sérgio Cabral foi condenado a 11 anos e 10 meses de prisão na Lava Jato. Foi a 14ª condenação de Cabral na força-tarefa, totalizando penas que ultrapassam os 294 anos. É o único que continua atrás das grades.

Sucedido pelo vice, Luiz Fernando Pezão, que também foi preso durante o exercício do mandato, em novembro de 2018, e solto.

Moreira Franco foi o último ex-governador do Rio a ter passagem pela prisão suspeito de corrupção, em março de 2019, apontado como operador de Michel Temer.