Covardia em Caxias

Uma sargento do Exército foi morta durante um assalto ocorrida na noite de domingo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Bruna Carla Borralho Cavalcanti de Araújo, de 27 anos, estava com parentes em seu veículo, quando ele enguiçou na Avenida Presidente Kennedy, uma das principais do município.

O marido dela, Ângelo Henrique de Araújo, desceu pra fazer o conserto. Logo depois, ele ouviu gritos de Bruna Carla, dizendo que estava acontecendo um assalto. Em seguida, foram feitos dois disparos na direção da militar.

A irmã dela e os sobrinhos foram retirados do carro, que foi levado pelos bandidos. Bruna — que era lotada na 21ª Brigada de Infantaria Paraquedista — foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pilar, mas não resistiu aos ferimentos. Equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas. Não há informações de suspeitos presos.

Emoção nas redes sociais

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime

No Facebook, a irmã de Carla Bruna, Bárbara, fez uma postagem emocionada: "Tanta gente ruim nesse mundo e infelizmente a minha baixinha foi levada injustamente. Deus como tá doendo. Nunca mais ter as risadas gostosas dela e ver o seu charme de desfilar toda linda por onde passava. Parece um pesadelo sem fim. Volta mana".